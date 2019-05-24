Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

- Hakkari'nin Kuzey Irak sınırında yol kontrol faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında asker şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Irak, Batin Üs Bölgesi yol emniyet unsurlarına yönelik havan saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü şehit olmuştur" denildi.
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