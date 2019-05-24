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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

ARŞİV GÖRÜNTÜ

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Havan Saldırısı Güvenlik Güçleri Hain Saldırı Teröristler Saldırı 


- Hakkari'nin Kuzey Irak sınırında yol kontrol faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında asker şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Irak, Batin Üs Bölgesi yol emniyet unsurlarına yönelik havan saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü şehit olmuştur" denildi.
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