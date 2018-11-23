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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari’de görev yapan öğretmenlere ailelerinden duygulandıran jest

Hakkari’de görev yapan öğretmenlere ailelerinden duygulandıran jest

Kentten kısa görüntüler

24 Kasım Öğretmenler Öğretmen Öğretmenler Günü Okul Müdürü 

-Okul müdürü Kerim Yaşar’ın konuşması
-Mesajların öğretmenlere izletilmesi
-Öğretmenlerin duygulanması
-Öğretmenlere gül dağıtılması
-Bir öğretmen ile röportaj
-Canlı müzik eşliğinde halay çeken öğretmenler

( HAKKARİ )- Ailelerinin mesajlarını gören öğretmenler duygulu anlar yaşadı- Öğretmenler halay çekip eğlendi HAKKARİ

- Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi tarafından 24 kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda öğretmenler yer yer duygulu anlar yaşadı. 350 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ve 30 öğretmenin görev yaptığı Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi tarafından Between bistro adlı bir iş yerinde yemekli program düzenlendi.
Program öncesi konuşan TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Yaşar, Okul yönetiminin öğretmenlerden habersiz ailelerinde talep ettiği görüntülü mesajlar öğretmenlere izletildi. Ailelerini gören bazı öğretmenler duygulu anlar yaşadılar. Sinevizyon gösteriminin ardından okul müdürü Kerim Yaşar, öğretmenlere gül takdim ederek öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenler daha sonra yerel sanatçıların canlı müziği eşliğinde kol kola girerek halay çekip yörenin oyunlarını en iyi şekilde oynadılar. Etkinlikler kapsamında kendilerine bu güzel programı düzenleyen okul yönetimine teşekkür eden öğretmenler Hakkari’de görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.
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