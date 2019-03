Hakkari’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

-Öğrencilerin koşarak okulu terk etmesi

-İtfaiye ekibinin gelmesi

-Olay yerine şerit çekilmesi

-Yangın söndürülmesi

-Umke ekibinin gelmesi ambulansların gelişi

-Okulun 5 katında kurtarılan öğrenci

-Okulda yükselen dumanlar

-Sedye ile binada kurtarılan maket yaralı

-Yaralı öğrenci ile röportaj



( HAKKARİ )- Öğrenciler koşarak okulu terk ederken, itfaiye ekibi de yaralıyı sırtlayarak kurtardı HAKKARİ



- Hakkari’deki Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesinde düzenlenen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl AFAD, Acil Durum Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile müşterek olarak Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesinde yangın ve deprem tatbikatı geçekleştirildi. Tatbikata İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Mustafa Kahraman, Sivil Savunma Amiri Oktay Kızılkaya, İl AFAD Şube Müdürü Resul Karadeniz, Hakkari Belediyesi İtfaiye Amiri A. Gaffar Kurt, Okul Müdürü Necati Öztunç, UMKE Acil Durum Sorumlusu Bedirhan Temel ve İş Güvenliği Uzmanı Şevket Gözüdok katıldı.

Senaryonun okunması ile başlayan tatbikatta, acil durumlar karşısında okulu boşaltma, yaralı kurtarma, ilk yardım, yangın tüpü kullanma ve söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, senaryo gereği okulun üst katlarında mahsur kalan iki öğrencinin gerçeği aratmayan sahnelerle itfaiye, AFAD ve UMKE tarafından kurtarılması, ilk yardım yapılması ve tahliye edilmesi ise öğrenciler ve izleyenlerden alkış aldı. Öğrenciler ve çevrede toplananlar tarafından tam not alan tatbikatta, Hakkari Belediyesi itfaiye ekibi, yaralı öğrencileri sırtlayarak kurtarması büyük beğeni topladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Oktay Kızılkaya, öğrencilerine depremin olduğu ilk anda panik yapmadan bulundukları yerde hayat üçgeni oluşturmalarını ve çök-kapan-tutun pozisyonuna geçmelerini istediklerini söyledi.



Kızılkaya, “Depremde ilk sarsıntı geçtikten sonra iki dakika içinde okulu tahliye etmelerini sağladık. Bunu da başarıyla uyguladılar. Bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda, ne yazık ki depremlerin ne zaman olacağı henüz bilinememektedir. O halde bize düşen her duruma karşı her zaman hazırlıklı olmaktır. Afetlere karşı zihnen (bilgi ve plan ile), madden (tedbir ile) ve manen (dua ile) hazır olursak, afetlerden kaynaklanan sıkıntıları daha kolay atlatabiliriz. Mili Eğitim Müdürlüğü olarak afetlere karşı farkındalık oluşturmak, bilinç geliştirmek ve önceden hazırlıklı olmak için bu tatbikatlara önem veriyoruz. Tatbikatın gerçekleştirilmesinde desteklerinden ötürü tüm paydaşlarımıza İl Milli Eğitim Müdürümüz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tatbikat, ekiplerin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.