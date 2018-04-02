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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hakkari’de FETÖ operasyonu: 9 tutuklama

Hakkari’de FETÖ operasyonu: 9 tutuklama

ARŞİV

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Tahkikat Akalan Terör Örgütü Polis Ekipleri Emniyet Amiri 


- Hakkari merkezli 10 ile polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Bylock isimli programı kullandığı ve daha önce KHK ile görevden atılan aralarında emniyet amiri, komiserlerin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar devem ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.03.2018 günü Hakkâri merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturmalar kapsamında Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Bylock isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir denildi.
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