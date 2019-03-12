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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Hakkari'de 'ezana saygısızlığa' tepki Haberi

Hakkari'de 'ezana saygısızlığa' tepki Haberi

Hakkari 'de "ezana saygısızlığa" tepki - Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er'in basın açıklamasını okuması Hakkari 'de "ezana saygısızlığa" tepkiHAKKARİ (AA) - Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı, İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşanan "ezana saygısızlığa" tepki gösterdi. Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, dernek binasında yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla verdiği tepkinin, saygısızlık olduğunu belirterek, ezanın susturulması ve ezan okunurken ıslıklarla protesto edenleri hoş görmenin inanç özgürlüğü içerisinde kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

"Susmamızı, seyirci kalmamızı istiyorlarsa, 'bu ülke üzerinde ezanlar susmasın' diye bu uğurda canlarını seve seve veren şehitlerimize ihanet etmiş oluruz." diyen Er, kin ve nefret tohumları ekenlere müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Aziz milletin bu saygısızlığa müsaade etmeyeceğini ifade eden Er, "Camilerimizden okunan ezanlar sonsuza kadar yurdumuzun üstünde inlemelidir. Çünkü bu ezanlar dinimizin olmazsa olmazıdır. Ezan sesleri yurdumuzun üstünde inledikçe şehitlerimizin de ruhları şad olacaktır. Ezan sesi sadece yaşayanlara değil, ölülere hatta onların mezar taşlarına bile tesir eden yüce bir anlam taşır." dedi.

Mezar Taşları Şehit Protesto Basın Açıklaması 

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