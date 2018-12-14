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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari'de deprem tatbikatı yapıldı İzle

Hakkari'de deprem tatbikatı yapıldı İzle

- AFAD tarafından 2018 yılı "masa başı tatbikatı" çalışması - Vali İdris Akbıyık'ın konuşması - AFAD İl Müdürü Özgür Bostancı'nın konuşmasıHAKKARİ (AA) - Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışanları, ildeki kamu kurumlarının temsilcilerine 2018 yılı "masa başı tatbikatı" yapıldı. Hakkari Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan programda kentte meydana gelebilecek depremlere karşı alınacak önlemlerle ilgili kamu kurum ve kuruşlarının temsilcilerine bilgi verildi.
Programda konuşan Vali İdris Akbıyık, programda olası bir afet karşısından ihtiyaç duyulacaklarla ilgili yararlı bilgilerin aktarıldığını söyledi.

Olası bir afet durumunda eldeki kaynakların doğru ve planlı kullanılması gerektiğini ifade eden Akbıyık, şunları söyledi:"İlimizdeki güç kaynaklarının olay yerine en hızlı ve etkin şekilde ulaştırılması gözden geçirilecek. Bir de tabi acil durum esnasından kim nasıl davaranacak, bunları da uygulamalı olarak afet öncesi görmek gerekiyor. Büyük afetler karşısında, özelikle deprem anında hazırlanan planlar bazen sekteye uğrayabiliyor. Tüm özel ve kamu kuruluşları çeşitli planlar yapıyor. Ancak bunlar her zaman uygulanamıyor. Sekteye uğrayabilir. Bunun için bu tatbikatları ciddiyetle ve disiplin içerinde yapmamız gerekiyor.''AFAD İl Müdürü Özgür Bostancı da ''Ülkemiz büyük depremler yaşamış, her beş yılda bir mutlaka sarsıcı ekonomik kayıpları çoğaltan depremlerle karşı karşıya kalabiliyoruz.'' dedi.

Sekte Deprem Tatbikat Deprem Anı 

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