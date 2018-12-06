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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari'de 'Bir kitap bir insan' kampanyası Haberi

Hakkari'de 'Bir kitap bir insan' kampanyası Haberi

Hakkari 'de "Bir kitap bir insan" kampanyası - Sınıfların gezilmesi - Öğrencilerle sohbet - Öğrencilere kitap hediye edilmesi - Vali Akbıyık'ın açıklaması Hakkari 'de "Bir kitap bir insan" kampanyası - Vali Akbıyık:"Bütün Hakkari lilerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz''HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği kentte "Bir kitap bir insan" kampanyası başlattı.Gazi İlk ve Orta Okulunu ziyaret eden Vali İdris Akbıyık'ı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve okul yöneticileri karşıladı.Sınıfları gezen Vali Akbıyık, öğrencilerle sohbet etti.Kentte "Bir kitap bir insan" kampanyası başlattıklarını duyuran Akbıyık, öğrencilere hitap hediye etti.Kampanya kapsamında herkesin bir kitap okuyacağını ve yanında bulunan bir kişiye de okutacağını dile getiren Akbıyık, şunları belirtti:''Bu kampanyayı Gazi İlk ve Orta Okulunda başlattık. Amacımız daha başarılı, daha mutlu, vatanını, milletini seven vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bununda yolu hiç şüphesiz okumaktan, kitaptan geçiyor. Biz her zaman söylüyoruz, bizim birinci meselemiz kitap, eğitim diyoruz. Hakkari 'de de öyle olacak. Bütün Hakkari lilerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz. Başarının, hayata mutlu olmanın yolu eğitimden kitaptan geçiyor. Bunu da inşallah Hakkari 'de artıracağız. Hakkari hak ettiği yerde olacak.''

Öğretmenler Öğretmen Allah Öğrenciler 

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