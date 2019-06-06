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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari'de bir asker şehit oldu Video

Hakkari'de bir asker şehit oldu Video

Arşiv görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Şehit Başsağlığı Bild Gesi 


- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğunu ve bir askerin de yaralandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtildi. MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz"
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