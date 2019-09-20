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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Hakkari'de aşure ikramı

Hakkari'de aşure ikramı

- Camiden çıkan vatandaşlar - Aşure ikramı - Vali Akbıyık ve beraberindekilerin vatandaşa aşure ikram etmesi - Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç'ın konuşmasıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara aşure dağıttı.
Hacı Sait Camisinde düzenlenen programda 3 bin kişiye aşure ikram edildi.Vatandaşlar, her yıl geleneksel hale getirilen aşure dağıtımdan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.Aşure dağıtımına, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Hareket Şube Müdürü Şaban Bayar katıldı.

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