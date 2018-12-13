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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Hakkari’de 6 köy ile 16 mezra yolu ulaşıma kapandı

- Hakkari’de 6 köy ile 16 mezra yolu ulaşıma kapandı

Ekiplerin zor anları

Sağanak Yağış Kamera Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Kar ve tipi
-Yoldaki karı temizleyen ekipler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 6 köy ile 16 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde sağanak yağış belirli aralıklarla etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde kapanan 6 köy ve 16 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtiler. Durankaya beldesi alternatif yolu ile Konak ve Zavite köyü zirvesinde karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, yer yer kar ve tipi yüzünden zor anlar yaşadılar. Zirvede iş makinelerinin zorlanması nedeniyle çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
Kar ve tipinin etkili olduğu zirvede ekiplerin canla başla mücadelesi ise, kameralara yansıdı. Yollarını bulmaktan bile zorlanan karla mücadele ekibinin köy ve mezra yollarındaki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. (FT-MSA-Y)
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