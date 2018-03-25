Hakkari'de '2. Kar Festivali'

-Vali güreş tutması

-Canlı müzik

-Vali ve beraberindekilerin halay çekmesi

-Yerel sanatçıların şarkılar

-UMKE ekibi kurtarma ekibi

-Festivalden detay görünt



( HAKKARİ )- Vali Toprak ve polis memurları halkla halay çekti HAKKARİ



- Hakkari’de 2 bin 600 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde yapılan ‘2’nci Kar Festivali” renkli görüntüler sahne oldu. Sabah saatlerinde eski Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar kent merkezinden 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 600 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezine taşındı. Hakkâri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ili gösterdi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın destekleri ile geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen festivalin ikincisine Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Karaman, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve binlerce kişi katıldı.

Meşaleli kayak ve sonwbord ile başlayan festival; açılış konuşmaları, halk oyunları gösterisi ve güreş müsabakası ile devam etti. Festivalde pehlivanlarla güreş tutan Vali Cüneyit Toprak, büyük alkış aldı. Vali Toprak, eşi Funda Toprak ve bazı polis memurları halkın arasına katılarak canlı müzik eşliğinde halay çektiler. Fesitvalde bir konuşma yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari’yi görmeyenlerin büyük bir kayıp yaşadığını belirterek, “Ülkemizin ne kadar güzel bir köşesi olduğunu, Allah tarafından nasıl bir coğrafya verildiğini, ne kadar görkemli dağlarının bulunduğunu, ırmakların aktığını, yeşillikleri herkesin görmesi gerekiyor. İşte bu festivaller buna da vesile oluyor. Dağcılarımız, dağlarımızın her tarafına tırmanış yapıyor. Dağların sarp kayalık olması vesilesiyle çoğu yerden daha avantajlı. Ben buradan herkesi Hakkari’ye davet ediyorum. Burada ki kardeşlerimizle tanışmaya, mutlu ve huzurlu ortamla kaynaşmaya çağırıyorum. Bu vesileyle buradaki kardeşlerimizin folklorlarını, müziklerini dinlemeye ve izlemeye davet ediyorum. Kar festivalimize gelen tüm vatandaşlarımıza ve görevlilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dengbej dinletisi, dart spor ve kar rafting gösterisinin yapıldığı festival; yarışmaların yapılması, UMKE ekiplerinin tabikatı ile devam etti. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, yemek ikramı ve stantların gezilmesi ile sona erdi. Festival sonrasında açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri amaçlarının Hakkari’ nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması olduğunu belirterek, il dışındaki yatırımcıların dikkatlerini çekmek ve vatandaşlar arasındaki sosyal dayanışma ve kaynaşmanın pekişmesini sağlamak olduğunu söylediler. Vatandaşlar ise festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

