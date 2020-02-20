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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü İzle

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü İzle

Karayolundan detaylar

Mahsur Kaldı Çığ Düşmesi Kar Yağışı 

-Sürücülerden detaylar
-Araçlardan detaylar
-Çığdan detaylar
-İş makinelerinden detaylar
-Şoförle röportaj

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'inci kilometresine çığ düştü. Hakkari'de üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına ve çığ düşmesine neden oldu. Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'inci kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınların çığ düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, Karayolları ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Bir saatlik çalışmanın ardından kara yolu tek şerit halinde ulaşıma açıldı. Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, sabahın erken saatlerinde aynı bölgeye iki ayrı çığın düştüğünü, bu nedenle yolda mahsur kaldıklarını söylediler.
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