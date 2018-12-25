Hakkari beyaza büründü, belediye ekipleri ulaşıma kapanan yolları böyle açtı İzle

-ekiplerden detay görüntüler

-Çarşı merkezinden görüntüler

-Biriken kar yığınlarının kamyonlarla şehir dışına çıkartılması

-Bir vatandaş ile röportaj



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, dondurucu soğuklara rağmen mahalle yollarını kısa sürede ulaşıma açmayı başardı. Akşam saatlerinde karla mücadele çalışması başlatan belediye ekipleri, 15 değişik mahalle yolunu kısa sürede ulaşıma açarak, ara sokakları da kardan temizlemeye başladı.

3 iş makinesiyle sabah erken saatlerinde çarşı merkezindeki kar yığınlarını temizlemeye başlayan belediye ekibi, biriken kar yığınlarını üst üste toplayarak kamyonlarla şehir dışına çıkarttı. İş makinelerinin giriş yapamadığı refüj ve kaldırımlar ise belediye personeli tarafından küreklerin yardımı ile kardan temizlendi. Sabah saatlerinde iş başı yapan esnaflar ise, her yerin kardan arındırılmış hailini görünce, bu çalışmalardan dolayı belediye karla mücadele ekibine teşekkür etti.

