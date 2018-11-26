Hakkari Belediye Başkan Adayı Epcim’e görkemli karşılama

-Kalabalıktan görüntüler

-Pankartlar

-Başkanın gelişi çiçek ve davul zurna ile karşılanması

-Başkan Epcim’in halkla tek tek tokalaşması

-Başkanın aşırı izdihamdan zor anlar yaşaması

-Başkanın konuşması

-Araç konvoyu

-Belediye binası önünde karşılanması

-Başkanın konuşması

-Kalabalıktan detay görüntüler



( HAKKARİ )- Hakkari Belediye Başkan Adayı Epcim, davul zurna ile karşılandı HAKKARİ



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, kente girişinde davul zurna ile karşılandı. Hakkari'de yaptığı hizmetlerle vatandaşın gönlüne giren ve hakkında yapılan kamuoyu araştırmalarıyla ön plana çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, Yüksekova Havalimanından büyük bir araç konvoyuyla Hakkari il merkezine geldi. Aynı zamanda Hakkari Belediye Başkan Vekili görevini de yürüten Epcim’i karşılamak için vatandaşlar sabah erken saatlerinden itibaren kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Çiftlik Meydanına akın etti. Burada konuşan vatandaşlar, halkın adayı hizmet sevdalısı Vali Yardımcısı Epcim’in Hakkari’ye büyük hizmetleri olduğunu belirterek, kendisini aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’e teşekkür ettiler. Başkan Vekili Epcim’i seçimlerde canı gönülden destekleyeceklerini belirten vatandaşlar, “Allah yardımcısı olsun” dediler. Başkan Vekili Epcim’in gelmesiyle davul zurna, çiçekler ve üzerinde “Seni Hakkari’ye başkan yapacağız”, “Hakkari’de gönül belediyeciliğinin mimarı Cüneyt Epcim”, “Hakkari halkı olarak seninleyiz”, “Hizmet sevdalısı gönül adamı belediye başkan adayımız Cüneyt Epcim hoş geldiniz” pankartları ile karşılandı. Yüzlerce kişi ile tek tek tokalaşan Cüneyt Epcim, yoğun ilgiden dolayı da yer yer zor anlar yaşadı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Epcim, “Cumhurbaşkanımızın hizmet noktasına selamları var. Hizmetlerimize kaldığımız yerde devam edeceğiz. Başta Hakkari halkına, milletimize ve devletimize layık olmaya çalışacağız” dedi.

Yaklaşık 300 araçlık bir konvoyla kent merkezine giriş yapan Epcim, burada yüzlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandı. Burada halka seslenen Epcim, “Gerçekten benim için heyecan verici bir gün. Arkadaşlarımız yaklaşık 15 kilometre ötede bir karşılama tertibatı düzenlemişler. Yine belediye binası önünde de halkımız her zaman olduğu gibi bizi bağrına basıyor. Hepinizi çok seviyorum. Bütün Hakkarililerle de gurur duyuyorum. Çünkü Hakkari, ülkemizin en kritik coğrafyasında yer alan, doğal güzelliğiyle, insani güzelliğiyle ve misafirperverliğiyle tüm Türkiye’ye örnek olmuş bir şehirdir. Bu şehir yıllarca terör belasından çok çileler çekti. Bu güzel insanlar bu yüzden çok bedel verdi. Bu bedel ödeyen insanlarımıza hizmet için yaklaşık 4 yıl önce göreve başladım. Son iki yılında da Hakkari Belediye Başkanı olarak güzel hizmetler yapma noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Ben Hakkari’de hangi sokağa hizmet götürdüğümde veya hangi insanla konuştuğumda, hep kendileri bizden memnuniyetle bahsettiler. Ben de Hakkari’yi ve insanını dışarıda hep iyi temsil etmeye ve anlatmaya çalıştım. Sonuçta birlik beraberlik içerisinde Hakkari’de çok güzel çalışmaların yapıldığına inanıyoruz. Tabi ki Hakkari’mizin çok ciddi çalışmalara ihtiyacı var. Bu çalışmaları yapacak en önemli yerde belediyelerdir. Belediyeler insanın hayatına doğrudan dokunma yerleridir. İnsanların yaşam standartlarını geliştirme yerleridir. Bu manada altyapısı biten ya da bitmek üzere olan ve seneye doğalgazı getirecek olan ve daha büyük yatırımları da Hakkari’ye getirme noktasında bundan sonrada elimizden gelen çaba içerisinde olacağız. Tabi ki bunda özel bir inisiyatif kullanıldı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Hakkari halkına daha fazla hizmet edebilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabi ki bir seçim ortamıdır. Seçim demokratik usullere uygun, ahlaki ilkelerimize, özellikle AK Partiye yakışır bir şekilde geçmesini niyaz ediyorum. Hakkari halkının demokratik bir seçim ortamına saygı göstereceğine ve bizlere seçim sürecinde yardımcı olacağına eminim. Tekrardan benim için yaptığınız karşılama için herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Vekili Epcim, daha sonra kendisini ziyaret eden vatandaşlarla baş başa görüştü.

