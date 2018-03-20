Hakim ve savcılar köy okulunda öğrencilere kitap dağıttı İzle

-Hakim ve Savcıların masada görüntüsü

-Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir’in bazlama pişirirken görüntüsü

-Hakim, Savcı ve Kaymakamın sınıfta görüntüsü

-Sınıfta öğrencilere kitap dağıtılırken görüntüsü

-Okul dışında öğrencilerin toplu görüntüsü

-Okul dışında öğrenci ve heyetin birlikte görüntüsü

-Hakim ve Savcıların okul dışında öğrencilere kitap dağıtırken görüntüsü

-Okul önünde toplu görüntü

-Hakim ve Savcıların öğrencilere kendilerini tanıtırken görüntüsü

-Okul tabelası ve genel görüntü

-Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü’nün konuşurken görüntüsü

-Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir’in konuşurken görüntüsü



( MERSİN )- Mersin'in Silifke ilçesinde uzlaştırma bürosunda çözüme kavuşturulan bir soruşturma dosyası ile elde edilen kitaplar, ilçeye bağlı Kırobası Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere dağıtıldı MERSİN



- Mersin'in Silifke ilçesindeki adliyede görevli hakim ve savcılar, uzlaştırma bürosunda çözüme kavuşturulan bir soruşturma dosyası ile elde edilen kitapları ilçeye bağlı Kırobası Ortaokulu'na giderek öğrencilere dağıttı.

Silifke Adliyesinde bulunan uzlaştırma bürosunda çözüme kavuşturulan bir soruşturma dosyası ile köy okullarındaki öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 100 Temel Eser arasından “Seçmeler” isimli kitap listesinden 7 bin lira karşılığında toplam 5 bin 600 adet kitap Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek, öğrencilere dağıtıldı. Kitap dağıtım törenine Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, hakim, savcı, Mersin Barosu Silifke Temsilcisi Avukat Gürhan Dölek ve daire müdürleri katıldı.

Kırobası Ortaokulu'na giden heyet burada öğrencilere kitapları dağıttılar. Köy okulunda okuyan öğrencilerle yakından ilgilenen hakim ve savcılar çocuklarla uzun süre sohbet ettiler. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise okul bahçesinde kurulu kıl çadırda bazlama pişiren kadınlarla sohbet edip bir ara kendisi de bazlama pişirdi. Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, adliye bünyesinde Mersin Barosu'nun da katkılarıyla uzlaştırma ve arabuluculuk büroları kurulduğunu belirterek, “Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde yoğun çaba ve özveriyle oluşturulan ve yaklaşık 1 yıldır hizmet veren uzlaştırma büromuza tevdi edilen 680 adeti mahkeme 660 adeti soruşturma olmak üzere toplam bin 340 adet dosyadan yaklaşık bin 250 adedi sonuçlandırılmış ve uzlaşma teklifi kabul edilen dosyalardan yüzde 95’inde olumlu bir sonuç elde edilerek bu alanda büyük bir başarıya ulaşmıştır. Bu başarıyla bir yandan toplumsal barışın sağlanmasına katkı sunarken bir yandan da edim yoluyla gerçekleşen uzlaştırmalar vasıtasıyla Sevgi Evleri, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, Kızılay gibi kurum, dernek ve vakıflara maddi ve manevi yardımlar yapılmasına vesile olunmuştur. Bugün de uzlaştırma büromuzda çözüme kavuşturulan bir soruşturma dosyası ile köy okullarındaki öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 100 Temel Eser arasından 'Seçmeler' isimli kitap listesinden 7 bin TL karşılığında toplam 5 bin 600 adet kitap Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek, ilçemizde bulunan başta köy okullarımıza ve çok değerli öğrencilerimize kazandırılmıştır. Bu kapsamda 28 mahalle ilkokuluna 2 bin 72, 23 mahalle ortaokuluna 3 bin 98 olmak üzere toplam 5 bin 170 adet okuma kitabı dağıtılmıştır” dedi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de, eğitimin sadece öğretmenlere bırakılmayacak kadar önemli bir alan olduğunu ifade ederek, "Ancak öğretmenlerimiz zaten bu ülkenin doğusunda batısında, güneyinde kuzeyinde, köyünde kırsalında kasabasında kentinde eğitim görevini hakkıyla büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiriyor. Öğretmenlerimizin bu fedakarlıklarının, bu özverilerinin hedefe ulaşması içinde onların dışındakilere de yani bizlere toplumun diğer kesimlerine herkese düşen sorumluluklar ve görevler var. Eğer bizler de bu sorumluluklarımızı yerine getirebilirsek öğretmenimizi güçlendirmiş oluruz. Öğretmenimize destek vermiş oluruz ve öğretmenimizin özverisi ve fedakarlığı ile bizim bu desteklerimiz birleştiğinde çocuklarımız daha iyi şartlarda geleceğe hazırlama imkanını yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Bugün burada bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Uzlaşma bürosunun çalışmaları çerçevesinde elde edilen, imkanların öncelikle çocuklarımızın kitaplarla buluşturulması konusunda kullanılmış olmasını çok önemsiyoruz. Buraya getirilen kitapların gerisinde güzel yürekler var. Çok güzel düşünceler var. Bu düşünceleri ortaya koymuş olmak başlı başına bir güzellik ve gerçekten teşekküre değer bir iş" diye konuştu.



