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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- 'Hakan ve Oğuz Arda Sel Parkı' açılışında gözyaşı sel oldu

- 'Hakan ve Oğuz Arda Sel Parkı' açılışında gözyaşı sel oldu

Parktan detaylar, Vefa Salman ve Mısra Sel’in konuşmaları, parkın açılışı yakınlarının gözyaşı dökmesi, detaylar.

Hıçkırık Tren Kazası Gözyaşı Evlat Acısı Cinayet 

-Kaza arşiv görüntüleri

( YALOVA ) - "Hakan ve Oğuz Arda Sel Parkı" açılışında gözyaşı sel oldu- Oğuz Arda Sel’in annesi parkın tabelasına sarılıp gözyaşı döktü- Çorlu tren kazasında çeşit olan baba oğlun adı Yalova’da yaşatılacak YALOVA

- Temmuz ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trenin raydan çıkan vagonlarının devrilmesi sonrasında yaşanan kazada babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in ismi Yalova’da bir parka verildi.
Törende Hakan ve Oğuz Arda Sel’in ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yalova Belediyesi geçtiğimiz Temmuz ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel ile birlikte hayatını kaybeden Hakan Sel’in adını Yalova’da bir parka verdi. Burada düzenlenen törene Hakan Sel’in eşi ve Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Sel ile Hakan Sel’in annesi Melek ve babası Necmettin Sel de katıldı.
Parkın açılışı öncesinde söz alan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Çorlu’da 25 canımızı yitirdik. O günden beri mücadele veren Mısra kardeşimin haklılığı ortaya çıktı. Bir hata ve eksiklik, alınması gereken önleme rağmen Ankara’da yaşanan kazada da 9 canı daha toprağa verdik. O önlemleri almayanlar bu durum ailelerinden birinin başına gelse bu kadar rahat, duyarsız davranabilirler mi” dedi.
Salman’ın ardından söz alan Hakan Sel’in eşi ve Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Sel ise, “8 Temmuz Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen hafta Ankara’da meydana gelen tren faciasında hayatını kaybeden 9 kişiye de Allah’tan rahmet diliyorum. Parklar çocukların oyun alanıdır. Benim oğlum bir ihmal cinayeti yüzünden toprağın altında. Bu park çocuklara armağan olsun. Benim oğlum cennetteyken onlar burada bundan sonra olmayacak ihmallerde güzel hayatlarını yaşasınlar. 5 aydır çok büyük acılar çekiyoruz. Bir evlat acısını kaybeden anneler bilir” diye konuştu.
Ardından parkın açılış kurdelesi kesildi. Parkın adının yazılı olduğu tabelayı gören Hakan ve Oğuz Arda Sel’in yakınları hıçkırıklara boğulurken, uzun uzun gözyaşı döktüler.
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