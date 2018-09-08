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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hakan Çavuşoğlu'ndan Uludağ Üniversitesi'nin yeni öğrencilerine 'hoşgeldiniz' mesajı

Hakan Çavuşoğlu'ndan Uludağ Üniversitesi'nin yeni öğrencilerine 'hoşgeldiniz' mesajı

Hakan Çavuşoğlu ziyareti

Misyon Online Eğitim Hayatı Öğrenciler Rektör 

-öğrencilerle sohbeti
-rektör, açıklamalar
-detaylar

( BURSA ) Hakan Çavuşoğlu'ndan Uludağ Üniversitesi'nin yeni öğrencilerine "hoşgeldiniz" mesajı BURSA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile birlikte öğrencilerle sohbet eden Çavuşoğlu, öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar diledi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette üniversiteye kayıt yaptırmak için gelen öğrencilerle de buluşan Hakan Çavuşoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni kazanan tüm öğrencileri tebrik etti. Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu; “Burayı kazandığınız için sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye üniversiteleri arasında özel bir yeri olan Bursa Uludağ Üniversitesi’ne geldiğiniz için şanslısınız. Bundan sonra iyi bir eğitim alacak ve ülkeniz için faydalı işler yapacağınıza inanıyorum. Üniversite eğitim hayatınız boyunca da hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.
Yeni dönemde 12 bin 450 kişi yerleşmeye hak kazandı Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise oluşturdukları merkez ile online kayıt yapamayan yeni öğrencilere kayıt süreci içerisinde yardımcı olduklarını söyledi.

İlk defa üniversiteye gelen öğrenciler için gerek barınma olanakları, gerekse de eğitim-öğretim alanındaki sorunları için oluşturulan merkezlerde her türlü desteğin verildiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BUÜ’ye 2018-2019 döneminde 12 bin 450 öğrencinin yerleştirilmeye hak kazandığını açıkladı.
Hakan Çavuşoğlu ve Rektör Ulcay daha sonra kampüs içerisinde stant açan yurt temsilcileri ve personelle sohbet etti.
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