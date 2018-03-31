Hakan Çavuşoğlu ‘Mudanya sahil bandı’'nı törenle açtı

-Sahilden görüntü

-Kurdele kesimi

-Konuşmalar



( BURSA )-Mudanya sahilleri Büyükşehir ile güzelleşiyor BURSA



- Bursa’nın incisi Mudanya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan sahil düzenlemesi törenle açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları tamamlanan ‘Mudanya sahil bandı’ törenle açıldı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın iştirakiyle Sahili Jandarma İskelesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Mudanyalılar büyük ilgi gösterdi. Aktaş, Mudanya’da geciken çalışmanın nihayete ermesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 3,5 yıl önce ihale edilen çalışmanın müteahhit kaynaklı sıkıntılardan dolayı geciktiğini hatırlatan Aktaş, gecikmeden dolayı Mudanyalılardan özür diledi. Mudanya İskelesi ile Mütareke binası arasında kentsel tasarım ve düzenleme çalışmalarının anlatan Başkan Aktaş, çalışmalar kapsamında 950 metre uzunluğunda ve yaklaşık 32.000 metrekare sahil düzenlemesinin gerçekleştirildiği sahil bandının 20 metre ile 30 metre arasında değişen genişliğe sahip olduğunu anlattı. Başkan Aktaş, Mudanya’da yapılan çalışmalardan örnekler verdiği konuşmasında, “Sahil boyunca yürüyüş yolları, yeşil alanlar, banklar, kafeler, büfeler, gölgelikler, otopark ve değişik özelliklerde zemin kaplamaları yapıldı. BUDO İskelesi - Jandarma İskelesi arası 500 metre uzunluğunda ve 4200 metrekare alanında seyir terasları yapıldı. Çalışmalar için yaklaşık 14 milyon TL’den fazla harcandı” dedi.

Başkan Aktaş, Mudanya’da yol ve ulaşımla ilgili çalışmaların da sürdüğünü vurgulayarak, “2018 yılını yol yılı ilan etmiştik. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalarımızla Mudanya’nın daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent olacağını müjdelemek istiyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya’dan Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Trilye ve Gemlik’e kadar çalışmalarının olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Mudanyalılar da Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak tavrını, samimiyetini yaşayacaklar, evinin önündeki tretuardan tüm ihtiyaçlara dek yapılan çalışmaları büyük bir samimiyetle yerine getireceğimizi görecekler. Mutluluğumuzu paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Hem Bursa merkezde hem de 17 ilçede çok güzel çalışmalara hep beraber imza atacağız” şeklinde konuştu.

“Mudanya’nın değerine değer katacak” Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da açılışı yapılan sahil bandının Mudanya’nın değerine değer katacağını ifade ederek, “Güneş yüzünü gösterdi. Hizmetlerimiz sağanak sağanak yağmaya başladı.

Biz milletimize hizmetle, kendimizi adeta yeniden tazeliyoruz” dedi.

Bursa’da gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler veren ve AK Parti’nin hizmetlerin partisi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’yi daha güçlü bir ülke haline getirmek hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Mudanya’da ulaşım meselesini bitireceklerine dair söz veren Çavuşoğlu, ilçedeki yaşam kalitesinin artması amacıyla hizmetlerini gerçekleştirdiklerini anlattı. “Millet için siyaset, milletimizin huzuru ve konforu için siyaset” diyen Çavuşoğlu, milletin yüzünü güldürmek amacıyla çalıştıklarını, Mudanya’yı hak ettiği noktaya ulaştıracaklarını söyledi.



Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise Mudanya’ya güzel bir hizmet kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Mudanya’da yaşayan vatandaşlar da açılış coşkusuna ortak oldu. Konuşmaların ardından açılışı yapılan sahil düzenleme çalışması ile Mudanya özellikli bir değere daha kavuştu. Başkan Aktaş, törenin ardından sahilde yürüyüş yaptı ve vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlar da sahil düzenlemesi nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. (MŞ)

