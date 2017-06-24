Hakan Bayrakçı: Türkiye'yi dünyaya rezil etmek istiyorlar

Bayrakçı çunları söyledi;



Avrupa'nın ve ABD'nin sürekli ima ettiği bir suçlama var. İktidarda beğendiğimiz yada beğenmediğimiz adam olsun dünyaya karşı bizi ve devletimizi zor duruma düşürecek bir iddia bu. Biz de bunu reddetmek durumundayız.



Bu milli bir sır. Ülkemizin çıkarları için yapılmış gizli bir şey. Burada en büyük problem o organizasyonu yapıp MİT'çileri itiş kakış alıp Türkiye'yi dünyaya rezil etme çabasında olanlardır. Türkiye'ye zarar vermenin dışında ne faydası var bunun? Çünkü Türkiye rezil etmek gayretinden bir şey değil.