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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hakan Atilla İstanbul'da Haberi

Hakan Atilla İstanbul'da Haberi

Hakan Atilla'nın fotoğrafları

( İSTANBUL - FOTO) -Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Atilla'yı Havalimanı'nda karşıladı - Albayrak:"Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" İSTANBUL

Basın Mensupları 


- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası’nın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, İstanbul’a geldi. Hakan Atilla’yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak VIP Salonu çıkışı yaptığı kısa açıklamada, Hakan Atilla'ya atıfta bulunarak, "Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" dedi.
Türk Hava Yolları’nın TK 2 sefer sayılı New York uçağı ile İstanbul’a gelen Hakan Atilla’yı ailesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve ailesi karşıladı. Uçağın altından VIP aracıyla alınan Atilla’ya ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı 2 göç idaresi görevlisinin refakat ettiği de öğrenildi. Atilla, VIP salonunda Bakan Albayrak ve Ulaştırma Bakanı Turhan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına görünmeden liman ayrıldı.
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