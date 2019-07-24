Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hakan Atilla İstanbul'da

Hakan Atilla İstanbul'da

Uçağın inişi

Allah Şahit Basın Mensupları 

-Berat Albayrak açıklaması
-Detaylar
-Hakan Atilla'nın fotoğrafları

( İSTANBUL )-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Atilla'yı Havalimanı'nda karşıladı- Albayrak:"Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" İSTANBUL

- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası’nın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, İstanbul’a geldi. Hakan Atilla’yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak VIP Salonu çıkışı yaptığı kısa açıklamada, Hakan Atilla'ya atıfta bulunarak, "Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" dedi.
Türk Hava Yolları’nın TK 2 sefer sayılı New York uçağı ile İstanbul’a gelen Hakan Atilla’yı ailesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve ailesi karşıladı. Uçağın altından VIP aracıyla alınan Atilla’ya ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı 2 göç idaresi görevlisinin refakat ettiği de öğrenildi. Atilla, VIP salonunda Bakan Albayrak ve Ulaştırma Bakanı Turhan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına görünmeden liman ayrıldı. VIP salon çıkışı aracına binen Bakan Albayrak gazetelerine kısa bir açıklama yaptı. Albayrak yaptığı açıklamada, " Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Güzel bir tatil yapacak dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini o evlatların yetiştiren ne kadar güzel anne babalar olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duyduk. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı