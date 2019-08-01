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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hakan Altun, Bodrum’a yerleşen ünlüler kervanına katıldı

Hakan Altun, Bodrum’a yerleşen ünlüler kervanına katıldı

konser öncesi röp

Kervan Basın Mensupları Ünlüler 

-konserden genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı.
Binlerce kişiyi coşturan Hakan Altun yaklaşık 1 saat konserini uzattı. Bodrum’un tahiri mekanı Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun binlerce kişiyi coşturdu. Saatler öncesinden Antik tiyatro önüne gelen Altun hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konserde Hakan Altun sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Altun zaman zaman izleyenlere espriler yapmayı da ihmal etmedi. Duygusal şarkıların yanı sıra hareketli parçalara da yer veren Altun birçok şarkısını ise hayranlarıyla beraber söyledi.

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Bodrum’a taşındığını ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti.

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