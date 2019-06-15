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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
HAK-İŞ'ten HDP belediyelerine tepki

HAK-İŞ'ten HDP belediyelerine tepki

Sendika bürosu

Kırıklı Yerel Seçimler Alabalık Basın Açıklaması Yerel Seçim 

-Basın açıklaması
-Katılımcı üyeler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet İş Sendikası Şırnak'ın Silopi ilçe temsilciliği HDP'li belediyelerce işçilere yönelik yapılan bezdirme çalışmalarına tepki gösterdi. Sendika binasında düzenlenen basın açıklaması ile HDP belediyelerine yanlıştan dönülme çağrısı yapıldı. Basın açıklamasını HAK-İŞ, Hizmet İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen okudu. Özen, 31 Mart yerel seçimlerin ardından İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre, Silopi ve İdil belediyesinde işe alınan personellere yönelik baskıcı ve zulüm yapıldığını belirterek, bu tür davranışların personeli yıprattığını ve HDP belediyelerinin bu tutumlarından vazgeçmesini istedi. Özen, "Silopi Belediyesinde çalışan üyelerimiz çöp toplama işine verilmekte, Cizre Belediyesinde ise üyelerimizin iş yerleri değiştirilmekte, iş akitleri feshedilmektedir. Bugüne kadar 11 emekçi kardeşimizin iş akdi feshedilmiştir. Üyelerimize yönelik baskıyla iş yeri değiştirme ve iş akitlerini feshetme kısım kısım gerçekleştirilmektedir. Yakın bir zaman içinde bütün üyelerimizin iş yerlerinin değiştirilmesi, iş akitlerinin feshedilmesi ve sendikamızdan koparılması hedeflenmektedir. Yıllardır yaptıkları ve uzmanlaştıkları işlerden uzaklaştırılarak çöp toplama ve diğer ilgisiz işlerde görevlendirilen üyemiz emekçilere yönelik bu tutum, tamamen siyasi ve keyfi bir tutumdur. Bu bir mobbingdir, kıyımdır, zulümdür, adaletsizliktir. Bu, iş yeri barışını dinamitlemektir. Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamalarla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Emekçilere yönelik baskı ve keyfi tutum Silopi ve Cizre kamuoyunu da rahatsız etmektedir. İşçi kardeşlerimize, iş yerlerini değiştirmek suretiyle baskı uygulamasını anlamakta zorlanıyoruz. Arkadaşlarımızın iş yerlerinin değiştirilmesine sebep nedir? Haramsız çalışmak mı? Hilesiz çalışmak mı? Dürüstçe hizmet etmek mi? Nedir? Emekçiye baskı yapmak neye, kime fayda sağlar? Silopi ve Cizre Belediyelerimizin başkanlarını iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Gelin, emeğin ve emekçinin yanında olun. Onlara köle muamelesi yapmayın. Size güvenen emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratmayın" dedi.
Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sessizce dağıldı.
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