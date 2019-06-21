Hak-İş’in başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Hak-İş Konfederasyonunun işçilerin sesini duyurmak için başlattığı Bolu-Ankara yürüyüşü 11. Gününde devam ediyor. Bolu Belediyesin’de ki işten çıkartmaları protesto etmek amacı ile düzenlenen “Emek ve Adalet Yürüyüşü” Eryaman yakınlarında 11. Gününde yeniden başladı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “Bugün yürüyüşümüzün 11. Gününe başlayacağız. Biliyorsunuz 48 günlük Bolu’da ki oturma eylemimizin ardından binlerce kişiyle yürüyüşümüze başladık. Dün özellikle kardeş konfederasyon Memur- Sen’in katkılarıyla 2 bin kişi yürüdük. Bugün Konya Şube Başkanlığımızdan gelecek 350 arkadaşımız var. Bugün ki yürüyüşümüze destek veren Hizmet İş Sendikası Van, Edirne, Muş Şube Başkanlarımız aramızda. Yarın yürüyüşümüz tamamlanacak. Yarın yaklaşık 4 bin kişi ile CHP Genel Merkezi önünde Genel Başkanımız bir basın açıklaması yapacak. Biz en baştan bu yana söylüyoruz. Amacımız Türkiye genelinde ki CHP’li belediyelerde işçi kıyımına son verilmesi. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın işe iade edilmesi, sendikal baskıların bitmesi ve toplu iş sözleşmelerinin uygulanmaya başlaması. İşten çıkartılanların şehrin çöpünü toplayan temizliğini, yolunu yapan kişiler olduğunu ifade eden Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti; “ Bu arkadaşlarımız belediye başkanlarından makam istemiyor. Oturmak için oda ya da aşırı bir ücret istemiyor.Sadece çocuklarının rızklarını geri istiyorlar. O yüzden Hak İş Konfederasyonumuz ve Hizmet İş Sendikamız bunun mücadelesini veriyor. Kesinlikle arkadaşlarımız başlarını öne eğmesinler. Bu sadece Hak-İş konfederasyonuna bağlı bir mücadele değil. Türkiye’de ki bütün işçiler için verilen bir mücadele.” Açıklamaların ardından grup yürüyüşe başladı.

(YEK-BC -

