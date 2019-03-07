Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan - KOCAELİ Haberi
- Hizmet - İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı Temsilci Toplantısı - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile röportaj - Tplantıdan görüntülerHak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Yaşadığımız ülkemizde kadınların çalışma hayatına kopmadan, çalışan kadınların çalışma hayatıyla aile hayatını uyumla hale getirerek onların hem evlenerek, aile kurmalarını, hem çocuk sahibi olmalarını, hem de çalışma hayatından kopmadan sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir model geliştiriyoruz."KOCAELİ (AA) - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yaşadığımız ülkemizde kadınların çalışma hayatına kopmadan, çalışan kadınların çalışma hayatıyla aile hayatını uyumla hale getirerek onların hem evlenerek, aile kurmalarını, hem çocuk sahibi olmalarını, hem de çalışma hayatından kopmadan sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir model geliştiriyoruz. "dedi. Bir restoranda düzenlenen Hizmet - İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı Temsilci Toplantısına katılan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda çalışma hayatındaki son gelişmelerin, federasyonun bu gelişmelerle ilgili yaptığı faaliyetlerin değerlendirildiğini belirtti. Arslan, Hak - İş'in dün Ankara'da "8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda, bu yıl da farkındalık oluşturan bir etkinlik düzenlendiklerini kaydetti. Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları geniş bir panelle, emekçi kadınlarla birlikte konuştuklarını aktaran Arslan, yarın da İstanbul Haliç Kongre Merkezinde binlerce kadın üyeyle birlikte İstanbul ayağını gerçekleştireceklerini bildirdi.Hak - İş kadın konusundaki bakış açılarını, Kadın Stratejisi Belgesinde ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğuna işaret eden Arslan, bu belgeyi geçen yıl yeniden güncellediklerini belirtti. Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, şunları söyledi:"Kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunlar, istihdamda karşılaştıkları sorunlar, aynı zamanda kadınların çalışma hayatıyla aile hayatı arasındaki uyumun gerçekleştirilmesi, kadın olarak bir eş, bir çalışan, bir anne olarak çalışma hayatında kendisini hayattan koparmadan devam edeceği bir kısım çalışmaları gerçekleştirmek. Maalesef bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına şiddet, ayrımcılık,kadına yönelik hem aile içi, hem de toplumsal anlamda, hem de iş hayatından kaynaklı bir Mobbing benzeri sorunlarla mücadeleyi nasıl gerçekleştirebiliriz, bununla ilgili nasıl bir gerçekten bir anlayış birliğini ortaya koyabiliriz noktasında yola çıkarak, aynı zamanda kadını bir meta olarak gören, kadının bedeninin istismar edilerek bir kazanç, bir kar kapısı olarak gözükmesine de görülmesine de itiraz ediyoruz. O yüzden kadın strateji belgemizin de temelini oluşturan fıtratta farklılık, haklarda eşitlik politikamız var. O yüzden biz kadın ve erkeğin haklarının eşit olduğunu, sorumlulukları olduğunu, aynı zamanda kadın ve erkeğin farklı yaratılış fıtrattan kaynaklı farklılıklarının olduğunu, farklılıkları ayrımcılık için değil o farklılıkları gözeterek eşitlik haklarını korumamız gerekiyor."Arslan, Hak - İş kadın konusunda, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ciddi etkinlikler gerçekleştirdiğini belirterek, Hak - İş'in kadın lider kadrosu uluslararası sendikal dünyada da kendilerini temsil ettiğini kaydetti. Sendikalarında kadın temsilcilerin, kadın yöneticilerin ve kadın başkanlarının olması konusunda tüzüklerde değişiklikler yaptıklarını vurgulayan Arslan, "Bu değişikliklerimizin kadın ve erkeklerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi konusunda ileri adımlar olarak değerlendiriyoruz. Yaşadığımız ülkemizde kadınların çalışma hayatına kopmadan, çalışan kadınların çalışma hayatıyla aile hayatını uyumla hale getirerek onların hem evlenerek, aile kurmalarını, hem çocuk sahibi olmalarını, hem de çalışma hayatından kopmadan sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir model geliştiriyoruz. Burada da en başta kreş talepleri söz konusu." ifadesini kullandı.
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