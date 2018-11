-- Fatma Zengin konuşması

( ANKARA ) - HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Şiddetin faturasını ödeyen kadınlar bu sorunu tek başına çözemezler"- HAK-İŞ'ten 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği ANKARA



- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Eğitimlisi eğitimsizi, düşük gelir grubu, yüksek gelir grubu, genci yaşlısı, evlisi boşanmışı bütün kadınlar çeşitli şekillerde ömürlerinde en az bir defa şiddet görüyor. Ülkemizde de ne yazık ki kadına şiddet kadını katletmeye kadar gidiyor. Şiddete maruz kalan tüm faturayı ödeyen kadınlar bu sorunları çözemezler. Bu sorunların çözümünü erkeklerle birlikte yapacağız. Şiddeti uygulayan büyük ölçüde erkeklerdir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya geldi. Genel merkez önünde düzenlenen etkinlikte basın açıklaması yapan Genel Başkan Arslan, kadına şiddetin önlenmesi konusunda sadece konuşan değil, gereğini yerine getirmeye çalışan bir sendika olduklarını söyledi.



Şiddeti sadece fiziki anlamda görmediklerini vurgulayan Arslan, psikolojik, cinsel şiddet ve pek çok şiddet yöntemlerinin her birine karşı durduklarını söyledi.



Bütün dünyada kadınların şiddet gördüğünü dile getiren Arslan, "Eğitimlisi eğitimsizi, düşük gelir grubu, yüksek gelir grubu, genci yaşlısı, evlisi boşanmışı bütün kadınlar çeşitli şekillerde ömürlerinde en az bir defa şiddet görüyor. Ülkemizde de ne yazık ki kadına şiddet kadını katletmeye kadar gidiyor. Kadına yönelik şiddetin her boyutunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kadına şiddete karşı kadınları sendikalarda güçlendirmek gerektiğini ifade eden Arslan, kadınların kendilerine güvenleri arttığında, şiddete karşı daha bilinçli mücadele ettiklerini söyledi.



Arslan, "Bilinçlenen kadınlar yapılan baskıları sineye çekmiyorlar. Yapılan şiddete karşı direniş gösteriyorlar. Hukuki yollara başvuruyorlar, bu da şiddete karşı önemli bir avantaj elde etmesini sağlıyor. Biz tüm emekçi kadınları HAK-İŞ'e davet ediyoruz. Şiddete maruz kalan tüm faturayı ödeyen kadınlar bu sorunları çözemezler. Bu sorunların çözümünü erkeklerle birlikte yapacağız. Şiddeti uygulayan büyük ölçüde erkeklerdir" diye konuştu.

"Öldürülen kadınların yüzde 38'inin faali eşleridir" HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin de, kadına yönelik şiddetin dünyada ve Türkiye'de varlığını sürdürdüğünü ifade ederek, "Dünyada her üç kadından biri erkekler tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. Öldürülen kadınların yüzde 38'inin faali eşleridir. Her 6 kadından biri beraberliği bittikten sonra da şiddet görmektedir. Avrupa Birliği'nde 28 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre kadınların yüzde 11'i cinsel, yüzde 43'ü duygusal şiddete maruz bırakılmaktadır. Türkiye'de 2014 yılında yapılan aile içi şiddet araştırmasına göre kadınlar, yaşamının herhangi bir döneminde eşinin fiziksel şiddetine, yüzde 12'si cinsel şiddete, yüzde 44'ü duygusal ve yüzde 30'u ekonomik şiddete maruz bırakılmaktadır. Şiddet, kadınları, erkekleri ve çocukları farklı biçimde etkilemektedir. Dünyada fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalan kadınların yüzde 42'si bu şiddet nedeniyle yaralanmıştır. HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik bu şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz. İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak, insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. İçinde yaşadığımız toplumun bütün bireylerine ve aileye zarar veren ve negatif yönde etkileyen kadına yönelik şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek fertler olarak gelin birlikte mücadele edelim" çağrısında bulundu. Etkinlikte "kadına şiddete hayır!" "kadına değil şiddete el kaldır" pankartları açıldı, sloganlar atıldı.