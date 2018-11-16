Hak-İş Genel Başkanı Arslan, “Kadro alamayan kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorununun ivedilikle çözülmesini istedik”



- Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yaptığı görüşmenin neticesinde kendisinden, , “Kadro alamayan kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorununun ivedilikle çözülmesini istedik. KİT'lerde arkadaşlarımızın bu kapsamın içerisine alınarak kamudaki taşeron işçi arkadaşlarımızla aynı statünün sağlanıp kadrolarının verilmesini talep ettik” ifadesini kullandı. . KKTC'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümünü nedeniyle KKTC’de bulunan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hiç kimsenin Kıbrıs Türkleri ile Türkiye'deki Türkleri asla ayırmayı başaramayacağını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu.

”Bunun için bedel ödemeye, fedakarlık yapmaya, birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bu topraklar tarih boyu olduğu gibi bundan sonra da Anadolu'nun, Anadolu'da yaşayan insanların bir parçası olarak kalmaya devam edecek. Her ne kadar içeriden ve dışarıdan bu kardeşliğimizi, bu dostluğumuzu, bu dayanışmamızı engellemeye çalışanlar çıksa da bunlar iki bir taraf için bir şey ifade etmeyen basit hususlar. O yüzden adadaki kardeşlerimizle dayanışmamızı daha da artıracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türklerin adadaki sorunlarının çözümü konusunda daha fazla gayret göstermesini istiyoruz. Var olan sorunların çözümü konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını daha fazla seferber etmesini istiyoruz. Adada yaşayan kardeşlerimizin uluslararası tanınırlığını da sağlayacak güçlü bir cumhuriyet olması konusunda da üzerimize düşen sorunluluğu üstlenmemiz gerekiyor.” Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasını Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli reformlardan biri olarak gördüklerini dile getiren Arslan, “Bu büyük fotoğrafın içerisinde eksiklikler var, bunları da giderme konusunda ayrı bir mücadeleyi aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Elbette isteğimiz taşeronla ilgili kararnamenin talep ettiğimiz bütün yönleri kapsaması şeklindeydi ama bu gerçekleşmedi. Yine de bütün eksiklilerine rağmen bugün taşeron konusunda geldiğimiz noktanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Unutmayın, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun taşeron işçiler için açıkladığı çözüm 'Özel Sözleşmeli Personel' statülü çözümdü. Maliye Bakanlığı bu çözümün tanıtımına kadar tüm hazırlıklarını yapmıştı. Bu bizim için karanlık bir noktaydı. Bugün geldiğimiz noktayı incelediğimizde eksiklerine rağmen, hatalarına rağmen biz 'Özel Sözleşmeli Personel' çözümünü çöpe attırdık. Aynı partinin bir başka hükümetiyle her şeyi yeniden inşa ettik. Bunu asla unutmayalım, bunu unutursak haksızlık ederiz, hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de bu konuda mücadele eden arkadaşlarımıza. Biz artık geriye dönülmeyecek bir başarıyı elde ettik. Kamu işçiliğini yeniden inşa ettik. Bugün başka bir yerdeyiz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile geçen hafta bir görüşme yaptıklarına değinen Arslan, görüşmede kadroya geçen taşeron işçilerin sorunlarını, kadroya alınmayan taşeron işçiler ile geçici ve mevsimlik işçilerin durumunu gündeme getirdiklerini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “Çalışma Hayatı Genel Raporu” ile taşeron konusundaki ayrıntılı raporu sunduklarını dile getiren Arslan, “Temel olarak taşeron işçilerin Kararnamede yer alan üç yıllık geçiş sürecinin 1 Ocak itibarıyla değiştirilmesini talep ettik. Kamu sözleşmelerine taşeron işçilikten kadroya geçen arkadaşlarımızın da kamu sözleşmeleri kapsamına alınarak yeni bir yaklaşımın önünün açılmasını istedik. Kadro alamayan kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorununun ivedilikle çözülmesini istedik. KİT'lerde arkadaşlarımızın bu kapsamın içerisine alınarak aynen kamudaki taşeron işçi arkadaşlarımızla aynı statünün sağlanıp, kadrolarının verilmesini talep ettik. Arslan, görüşmeye de “Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olması ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı da dahil bütünüyle asgari ücretin masa yatırılmasını talep ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun antidemokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk” dedi.

Yeni dönem Asgari ücreti de gündeme getirdiklerini belirten Arslan, “Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olması ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı da dahil bütünüyle asgari ücretin masa yatırılmasını talep ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun antidemokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk” dedi.



