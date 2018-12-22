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( ANKARA ) Hak-İş Başkanı Arslan: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı, içeriği, sonuç elde etme yöntemlerinin tamamen değişmesini istiyoruz"- Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan:"Asgari ücretin belirlenme yöntemi değişmediği sürece arzu ettiğimiz bir asgari ücreti maalesef elde etme şansımız da yok" ANKARA



- Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı, içeriği, sonuç elde etme yöntemlerinin tamamen değişmesini istediklerini belirterek, "Asgari ücretin belirlenme yöntemi değişmediği sürece arzu ettiğimiz bir asgari ücreti maalesef elde etme şansımız da yok” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikasının (Öz Güven-Sen) 2. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yargılamaların yapıldığı Sincan Cezaevi önünde nöbete devam ettiklerini kaydederek, bu hain örgütün ve o hainliklerin bedelinin en ağır şekilde ödeneceği cezaların bir an evvel sonuçlanmasını beklediklerini anlattı. Hak-İş'in tarihi bir mücadeleyle taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik büyük bir reforma imza attıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "KİT'lerdeki arkadaşlarımızın da aynen taşeron şirketlerdeki diğer arkadaşlarımız gibi bir defada kadro alacağı bir model istiyoruz. KİT Yönetim Kurullarına bırakarak, ne zaman istenirse, o zaman alabilecekleri bir kadro düzenlemesini asla kabul etmiyoruz.” Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını yaptığını söyleyen Arslan, "Biz komisyonun yapısı, içeriği, sonuç elde etme yöntemlerinin tamamen değişmesini ve ortadan kalkmasını istiyoruz. Bugünkü komisyon bizi temsil etmiyor. İşsizleri, milyonlarca sendikasız işçiyi temsil etmiyor. O nedenle bu asgari ücretin belirlenme yöntemi değişmediği sürece arzu ettiğimiz bir asgari ücreti maalesef elde etme şansımız da yok” değerlendirmesinde bulundu. Her yıl aralık ayında bir komedinin sahneye sürüldüğünü ve herkesin rolünü oynadığını aktaran Arslan, "Dün o komedinin bir parçası bir açıklama yaptı, 'eğer asgari ücrette dediğimiz olmazsa biz bu oyunda yokuz' dedi.

Aslında oyunun içinde olduklarını da itiraf etti. Bu komediden bir şey çıkmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yapısından sağlıklı bir asgari ücret ne yazık ki çıkmaz. 'Asgari ücreti tespit ederken bu yüksek enflasyonu dikkate alın. Sadece tüketiciyi değil, üretici enflasyonunu da dikkate alın' diyoruz. Biz senin önünü açıyoruz, seni güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Arslan, daha iyi bir asgari ücretin belirlenmesi bütün konfederasyonların o komisyonda temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. (PLN-

