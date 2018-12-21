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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hak-İş Başkanı Arslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA Haberi

Hak-İş Başkanı Arslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA Haberi

Hak - İş Başkanı Arslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın oylamaya katılmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdiANKARA (AA) - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Arslan, "Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı" başlıklı fotoğraftan yana kullandı."Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafa oy veren Arslan, "Spor" kategorisinde ise Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Atlı Savaş Oyunu" isimli fotoğrafı tercih etti. - "AA çok önemli işlere imza atıyor"Arslan, Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı görevini de yürüttüğünü anımsatarak, gönlünden geçenin "Yılın Fotoğrafları" içerisindeki bütün Filistin fotoğraflarını oylamak olduğunu söyledi.

Bu fotoğrafların her birinin Filistin'de yaşanan acıları yansıttığını belirten Arslan, başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin için verilen mücadelelerin önemine değindi.AA'nın çok önemli işlere imza attığını dile getiren Arslan, "Gökyüzünden Türkiye" çalışmasının da bunlardan biri olduğunu belirtti.
"Yılın Fotoğrafları"nın AA'nın tecrübesi ve bakış açısını ortaya koyduğunu vurgulayan Arslan, Ajansın önemli bir misyona sahip olduğunu ifade etti.

Misyon Muhabir Yurt Dışı Başkent Bakış Açısı 

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