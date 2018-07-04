HAK-İŞ, 15 Temmuz hazırlık toplantısı düzenledi Haberi

-Sendika ve Platform üyeleri



( ANKARA ) ANKARA



- HAK-İŞ Konfederasyonu üyelerinin, 15 Temmuz Şehitlerini anma hazırlık toplantısında konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, “15 Temmuz’u unutmayacağız unutturmayacağız” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu mensupları ve 15 Temmuz Platformu icra kurulu üyeleri HAK-İŞ genel merkezinde bir araya geldi. 15 Temmuz şehitleri anma hazırlık toplantısına HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır ve Sendika üyeleri ile Platform kurulu katıldı.

“15 Temmuz unutmayacağız unutturmayacağız” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Arslan, “Kamuoyuna açık ve kapalı olarak 15 Temmuza olan duyarlılığımızı sürekli iletmek istiyoruz. Bunu kendimize mecburiyet olarak görüyoruz. Konfederasyonumuzu temsil eden, o gece şehitlerimiz Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Hakan Gülşen ve bütün 15 Temmuz şehitlerine Allahtan rahmet diliyorum. HAK-İŞ gazilerine ve 15 Temmuz gazilerine sağlık sıhhat diliyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Platformunun önemli bir platform olduğunu, Platformun kurulmasında ve içinde bulunmaktan öncülük ettiklerini söyleyen Arslan, “15 Temmuz hain darbe girişimi bugüne kadar yaşadığımız darbe girişimlerinden farklı olduğu tespitine katılıyorum. Uluslararası taşeron örgüte olan operasyonları destekliyoruz. Yargı sürecinin daha hızlı hareket ederek, bu hainlerin bu teröristlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Fetö’nün bütün dünyadaki unsurlarıyla mücadele edilmesi gerekir” Fetö bireylerinin hem içeride hem dışarıda varlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Arslan, “Fetö’nün hem içerideki hem dışarıdaki üyelerinin tamamen tespit edilip, tasfiyeleri gerçekleştirilmesi gerekir. Yargı sürecinin bir bölümüne katıldık. İnsanın sinir katsayısını artırmasına imkan yok. Bu teröristlerin, insanımızla adeta dalga geçercesine iffetsizce, namussuzca tavırlar sergiliyorlar. Aslında bizi sınıyorlar ama amaçlarına ulaşamadılar ulaşamacaklar” diye konuştu.

(HMZ-BC -

