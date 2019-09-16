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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Hain saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

- Hain saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Şehit Terör Örgütü Saldırı 


- Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivilin şehit olduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatılmıştı. Operasyon sonrasında aralarında HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP Kulp İlçe Başkanı ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (AKK-Y)
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