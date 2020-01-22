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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı

- Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı

Havaalanından detay

( TRABLUS ) TRABLUS

Askeri Operasyon Başkent Saldırı 


- Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırı sonrası havaalanındaki uçuşların askıya alındığı belirtildi. Mitiga Havalimanı, geçtiğimiz aylarda saldırılardan dolayı birçok kez kapatılmıştı. Libya'da Halife Hafter güçleri, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da askeri operasyonu başlatmıştı.
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