- Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı



- Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.



Saldırı sonrası havaalanındaki uçuşların askıya alındığı belirtildi. Mitiga Havalimanı, geçtiğimiz aylarda saldırılardan dolayı birçok kez kapatılmıştı. Libya'da Halife Hafter güçleri, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da askeri operasyonu başlatmıştı.



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