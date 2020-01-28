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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Hafter’in İHA’sı düşürüldü

- Hafter’in İHA’sı düşürüldü

Düşürülen İHA

( TRABLUS ) TRABLUS

İnsansız Hava Aracı Saldırı 


- Libya’da Hafter güçlerine ait insansız hava aracı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü. Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata kenti çevresinde bulunan Tamina köyü yakınlarında General Halife Hafter güçlerine ait insansız hava aracı

, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü. Hafter’e ait İHA’nın düşürüldüğü sırada saldırı öncesi keşif uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Resmi kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı İHA’nın, Misrata’nın fotoğrafını çektiğini tespit edildi.
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