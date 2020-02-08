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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu

- Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu

havalimanı

Yasak Bölge Başkent Saldırı 

-detay

( TRABLUS ) TRABLUS

- Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Saldırının ardından uçuşlar durduruldu, bir süre sonra durdurulan uçuşlar yeniden başladı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Hisham Abu Shkewat, Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın Hafter güçleri tarafından füzeyle vurulduğunu ve saldırının ardından uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Hafter güçleri, geçtiğimiz haftalarda başkent Trablus ve çevresini “Uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulunmuştu.
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