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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hafter’den acı itiraf “Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor'

- Hafter’den acı itiraf “Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor'

muhabir ve Mismari konuşma

Televizyon General Çatışma Muhabir Saldırı 

-detay

( TRABLUS ) - Hafter’den acı itiraf “Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor" TRABLUS

- Libya’da general Halife Hafter’in sözcüsü Salih Rajab al-Mismari’nin bir televizyon kanalında “Mitiga Üssü’nde bulunan ve üssün önünden bize saldıran bir top var. Türk topuna karşı koyamıyoruz” şeklindeki ifadesi alay konusu oldu. Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı mücadele eden General Halife Hafter’in sözcüsü Salih Rajab al-Mismari’nin bir televizyon kanalında muhabirle yaptığı röportaj alay konusu oldu. Televizyon muhabirinin “Sayın Mismari, sizin Trablus’ta karşınıza çıkan sorun ne? Sayı mı, ekipman mı, ne diyorsunuz bu konuda? Çünkü çatışma çok uzadı” sorusu üzerine "Mitiga Üssü’nde bulunan ve üssün önünden bize saldıran bir top var. O ve onu kullanan Türk askerleri bizi engelliyor” dedi.
Şaşıran muhabir tekrar soruyu yönelterek “Yani tek bir top mu sizi durduruyor? Tek bir top” sorusu üzerine “Çünkü bu grupların elindeki tek top” karşılığını aldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen muhabirin tekrar aynı soruyu sorarak “Yani sayın general demek istiyorsunuz ki, sadece tek topla mı saldırıyorlar, onu mu demek istediniz” ifadelerine karşılık Mismari, “Ben insanlara durumu iyi bir şekilde izah etmek istedim” şeklinde cevap veriyor. Muhabir ise “Tamam ben anladım ki; bu top size çok çektirdi” ifadelerini kullanıyor.
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