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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor

Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor

Bahagir’in elektrikli bisikletine yüklediği hurdalarla trafikte seyrettiği anlardan detaylar.

İran Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

-Murtezaqhou Bahagir ile yapılan röportaj.
-Bisiklet ve toplanan hurdalardan detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta 54 yaşındaki adam, haftalık 40 lira kazanç için elektrikli bisikletiyle hurda toplayarak geçimini sağlıyor. Tokat’ta hurda toplayarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu vatandaş, sabah ve akşam saatlerinde birer saat yaptığı çalışmayla biriktirdiği atıkları satarak haftalık 40, 50 lira kazandığı söyledi.

Evli ve 1 çocuk sahibi olan İran Uyruklu Murtezaqhou Bahagir, hafta boyunca topladığı atıkları elektrikli bisikletiyle atık alımı yapan tesislere götürerek sattığını ifade ederken, zor şartlar altında çalışmasının altında yatan nedenin ihtiyaç sahibi olması olduğunu dile getirdi. Türkçe konuşmakta zorlanan Bahagir ve ailesinin 2 yıl 5 aydır Türkiye’de yaşadığı bilgisine ulaşıldı.
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