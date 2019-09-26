Haftada bir dükkanını kapatıp engellilere kuaför hizmeti veriyor

-Kesim tıraş detay

-Genel görüntü

-Detay görüntü

-Röp



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Bayrampaşa’da 10 yıldır kuaförlük yapan 25 yaşındaki Hakkı Akif Güler, kuaför dükkanını haftada bir kere kapatarak engelli vatandaşların kuaför ihtiyacını karşılıyor. Bayrampaşa’da yaşayan ve 10 senedir kuaförlük yapan 25 yaşındaki Hakkı Akif Güler, Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde haftada bir gün ilçede yaşayan engelli bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor. Güler, onların saç kesimini, tırnak bakımını, sakal tıraşını yapıp fön çekerek onlarla vakit geçiriyor. Haziran ayından itibaren hizmet veren Güler, ekip arkadaşlarının yardımıyla günde 30 kişinin kuaför ihtiyacını karşılıyor. Onların mutluluğu ile daha mutlu olduklarını belirten Güler, “Kendi dükkanımda o kadar çalışıp yoruluyorum. Burada o kadar çalışıyorum ama yorulmuyorum. Hiç yorulmuyorum sabaha kadar da çalışırım” dedi.

“Onlara kendi müşterimiz gibi davranıyoruz” Gönüllü olarak çalıştığı merkezde hiç yorulmadığını söyleyen Güler, “15 senedir bu işi yapıyorum. Abim sayesinde başladım. Abim öğretti her şeyi hem kadın hem erkek kuaförlük yapmayı öğrendim. Dükkan açayım derken engelli kardeşlerimi de bırakmayayım dedim. Onları da tıraş etmeye başladım. Kendime ekip oluşturdum. Geliyoruz burada kesimimizi yapıp güldürüyoruz amacımız bu zaten. Kafamda hep bir düşünce vardı. Ya huzurevlerine ya engelli tıraşlarını gitmeyi yapmayı istiyordum. Kendimce mesleğimle bir hayır işlemek istedim. Buradaki kardeşlerimizi güldürüyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Bize keyifli geliyor onlar daha çok eğleniyor. Onlar gülünce bizde gülüyoruz. Hazirandan beri buradayız. Onlara kendi müşterimiz gibi davranıyoruz. Onlara kendilerini özel hissettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Uzun zamandır sakal, saç tıraşı olmayan kişilere hizmet veriyoruz” Kişisel bakım etkinliklerine yoğun talep olduğunu aktaran Bayrampaşa Engelliler Fizik Tedavi Engelli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Arzu Güner, “Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Engelli Rehabilitasyon Merkezi olarak ilçemizde yaşamakta olan özel gereksinimi olan birey ve yakınlarına yönelik fizik tedavi, psikolojik destek, eğitim bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve özgüvenlerini yetiştirmek üzere çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bugünde burada engelli birey ve yakınların öz bakım becerileri, kişisel bakım becerilerine yönelik bir takım faaliyetlerimiz var. Haziran ayından bu yana haftada bir defa gönüllü bir çalışma ile Hakkı Akif Güler bize gelip hizmet vermektedir. Bu faaliyetimiz Bayrampaşa’da çok ses getirdi. Çok yoğun talep alıyoruz. Uzun zamandır sakal, saç tıraşı olmayan kişilere burada rahat bir ortamda hizmet veriyoruz. Hem ekonomik yönden hem alıştıkları ortamda böyle bir faaliyet olması çok sevildi” dedi.

(İEÇ-EG-

