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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hafriyatı kazan belediye işçisi 3. yüzyıla ait sütun başı buldu

Hafriyatı kazan belediye işçisi 3. yüzyıla ait sütun başı buldu

Kazı çalışmaları detay

Kaçak Bild Belediye İşçisi 

-sütun başından görüntü

( MUĞLA ) - Kaçak hafriyatın içinden tarihi sütun başı çıktı MUĞLA

- Bodrum'da uzun süre önce kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde 3'üncü yüz yıla ait olduğu düşünülen kompozit sütun başı bulundu. Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde tarihi eser olduğunu gören bir belediye personeli durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Gelen bilgi sonrası bölgeye giden müze ekibi, burada yaptıkları çalışmada bulunan eserin MS. 3'üncü yüzyıla ait, bir tek örneği Bodrum Kalesi'nde olan Roma Dönemine ait önemli bir yapıda kullanılmış kompozit sütun başı olduğunu tespit etti. Gerekli kurtarma kazısıyla etrafı açılan eser, Bodrum Belediyesi ekiplerinin desteğiyle Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesine götürüldü.
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