Hafriyat yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - KARS Video
- Hafriyat yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı - 2 yaralı - Kazadan hasar gören Selim - Erzurum yönünü gösteren tabeladan detay - Kaza yapan araçlardan detay görüntü Kars 'ta hafriyat yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıKARS (AA) - Kars 'ta hafriyat yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Casim Cam idaresindeki 72 DY 167 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kars - Digor kara yolunun Bölge Trafik Kavşağı'nda Seyithan Pılıs yönetimdeki 36 AU 683 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kamyon, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüjdeki yön tabelalarına çarparak durabildi.Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.Polis başka bir kaza yaşanmaması için kara yolunda güvenlik tedbiri aldı.Yolda bir süre aksayan trafik, araçların trafik ekiplerince çekilmesi ve yolun Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü görevlilerince temizlenmesi sonrası normale döndü.
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