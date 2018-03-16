Hafriyat kamyonunun devrilme anı güvenlik kamerasında - MUĞLA
- Hafriyat kamyonunun devrilme anı - Güvenlik kamera görüntüsü - Olay yerinden görüntüler - Kamyonun vinçle kaldırılması - Hasar gören elektrik kablolarından görüntüMuğla'da hafriyat kamyonunun devrilme anı güvenlik kamerasındaMUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Ahmet İroç yönetimindeki 34 BU 6423 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde, kavşaktan yola çıkmaya çalışırken devrildi.Kamyonun dorsesi yol kenarındaki beton direği ve elektrik trafo binasına çarptı. Hafif yaralanan sürücü İroç, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Vinç yardımıyla kaldırılan kamyondan yola dökülen hafriyat iş makinesiyle temizlendi.Kamyonun devrilme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarına yakalanmamak için hızla karayoluna çıkarak dönmeye çalışan kamyonun devrilmesi yer alıyor.