Hafriyat kamyonunun çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - YOZGAT
- Sarıhacılı Mahallesi E - 88 karayolundaki olay yeri - Cenazeden görüntü - Mahalle sakinlerinden görüntü - Cenaze yakınlarının görüntüsü - Cenazenin ambulansa taşınması - Mahalle sakinlerinin yolu bir süre trafiğe kapatması - Jandarma ve polisin vatandaşları iknaya çalışması - Köy muhtarı ile röportaj - Vatandaşla röportaj - Yolun tekrar trafiğe açılması Hafriyat kamyonunun çarptığı öğrenci hayatını kaybetti - Yozgat 'taki kaza sonrası vatandaşlar yolu trafiğe kapatarak eylem yaptıYOZGAT(AA) - Yozgat 'ta hafriyat kamyonun çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi.Sarıhacılı Mahallesi E - 88 karayolunda okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.Sürücünün kazadan sonra başka bir araca binerek kaçtığı öne sürüldü.Kazanın ardından mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık kaza meydana geldiğini iddia ederek yolu bir süre trafiğe kapattı.Mahalle muhtarı Mustafa Dursun, gazetecilere, ölen çocuğun yeğeni olduğunu belirterek, "Yola üst geçit yapılması için 10 defa dilekçe verdik, üst geçit istedik, ışık istedik, hiçbir şey yapılmadı." dedi. Mahalle halkından İsmail Dursun da araçların yolda hız sınırı ihlali yaptığını öne sürdü.Jandarma ekiplerinin ikna ettiği vatandaşlar bir süre sonra eylemi sona erdirdi.