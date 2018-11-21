Hafriyat kamyonunun çarptığı genç öldü

-Hastaneden görüntü

-Hüseyin Doymaz'ın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi

-Sağlık görevlilerinden görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Şevket B., idaresindeki 02 HD 975 plakalı hafriyat kamyonu Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yola düşen Hüseyin Doymaz’a, çarptı. Kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Doymaz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Doymaz daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hüseyin Doymaz burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-

