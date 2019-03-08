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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Hafriyat kamyonu yük boşaltırken otomobilin üzerine böyle devrildi

Hafriyat kamyonu yük boşaltırken otomobilin üzerine böyle devrildi

Kamyonetin devrilme anı

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Hafriyat Kamyonu 

-Devrilen kamyonetten detay
-Ezilen otomobilden detay
-Vatandaşlarla röportajlar
-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Hafriyat kamyonunun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı- Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi İSTANBUL

- Kağıthane’de mıcır boşaltan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Kamyonun devrilme anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir inşaata mıcır getiren hafriyat kamyonu yükünü boşaltmak için geri geri gelmeye başladı.
Yükü boşaltacağı yere gelen hafriyat kamyonu dorsesini kaldırmaya başladı.
Bu esnada hafriyat kamyonu birden otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Büyük bir gürültüyle dışarı fırladık Büyük bir gürültüyle dışarı fırladığını belirten mahalle sakini, "Büyük bir gürültü duydum. Çıkıp baktığımda kamyonun devrildiğini gördüm. Çevredeki insanları uzaklaştırdık. Kamyonun üzerine devrildiği otomobil kullanılamaz hale geldi. Allah'tan içinde kimse yoktu’’ diyerek yaşananları aktardı. Kamyonun devrildiği esnada çevrede kimsenin bulunmadığını belirten Ramazan Emek, “Geri geri gelirken damperi kaldırdı. Hafiften yana yatmaya başladı ve otomobilin üzerine devrildi. Etrafta kimse yoktu. Allah’tan çevrede çocuklar yoktu. Yoksa facia yaşanabilirdi’’ ifadelerini kullandı. Trafik ekipleri devrilen hafriyat kamyonunu kaldırmak için olay yerine çekici çağrıldı. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından hafriyat kamyonu çekici yardımıyla kaldırılarak güvenli bir noktaya alındı.
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