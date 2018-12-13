Hafriyat kamyonu köydeki depoya daldı



- Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı 500 nüfuslu Doğanca Köyünde hafriyat kamyonu içi saman dolu depoya daldı. Depoda herhangi bir canlının olmaması ise olası bir faciayı önledi. Kaza Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı 500 nüfuslu Doğanca köyünde meydana geldi. İddiaya göre arıza yapması nedeniyle kontrolünü kaybeden hafriyat kamyonu, içi saman balyaları ile dolu bir deponun duvarına vurarak durabildi. Duvarlar yıkıldı Hafriyat kamyonun deponun duvarına çarpması ile deponun duvarları yıkılarak saman balyaları etrafa saçıldı. Depoda herhangi bir canlının olmaması ise olası bir faciayı önlerken, olay yerine gelen jandarma ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Şans eseri ölen yada yaralananın olmadığı kazada, “Köylüler çimento kil ve taş ocaklarına yük çeken tır ve kamyonların hızlı gittiğini bu bölgeye önlem alınması gerektiğini” öne sürdü.

