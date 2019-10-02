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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hafriyat kamyonu eve girdi - İSTANBUL İzle

Hafriyat kamyonu eve girdi - İSTANBUL İzle

- Olay yerinden detaylar - Kamyon ve evden detaylar - Sürücü Yasin Çadırcı'nın açıklamaları - Muhammet Seyit Kaplan'ın açıklamalarıHafriyat kamyonu eve girdiİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de hafriyat kamyonu bir apartmanın giriş katına girdi.Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Bakım Sokak'ta yokuş aşağı inen Yasin Çadırcı idaresindeki 34 AL 7632 plakalı kum yüklü hafriyat kamyon, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.Hafriyat kamyonu, bir apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına girdi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.Yaralananın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle binada hasar oluştu.Sürücü Yasin Çadırcı, yaptığı açıklamada, kamyonuna kum yüklediğini ve yakınlardaki bir yere götürdüğünü söyledi.

Yokuş aşağı inerken aracın freninin tutmadığını iddia eden Çadırcı, binaya çarptığını kaydetti.
Evde ikamet eden Muhammet Seyit Kaplan, kamyonun çarptığı sırada odada bulunduğunu söyledi.

Kamyonun odanın diğer tarafına çarptığını ifade eden Kaplan, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Polis Bild Oturma Odası Hafriyat Kamyonu Trol 

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