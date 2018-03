Hafriyat kamyonları ATS sistemi ile denetlenecek

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde kazalarla gündeme gelen hafriyat kamyonlarının daha etkin bir şekilde denetlenmesi için Araç Takip Sistemi (ATS) kurdu. Projeyi duyuran İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sisteme dahil olmayan araçlara 2 Nisan itibariyle ağır cezalar verileceğini vurguladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile birlikte Atatürk Havalimanı’nda kameralar karşısına geçerek yeni kurulan araç takip sistemini açıkladı.

Vali Vasip Şahin İstanbul’un sürekli büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Bir taraftan da kentsel dönüşüm çalışmaları var.Bütün bunlar bir takım araç gereçle yerine getiriliyor. Bunlardan bir tanesi de kamyonlardır. Mevcut hafriyatın nakledilmesi noktasında önemli ihtiyaçları gideriyorlar. Tabii bunun bir düzen içerisinde, öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlandığı kurallar dahilinde yapılması lazım. Zaman zaman olumsuz örneklerle karşılaşıyoruz. Bazı ilçelerimizde can kaybına varan trafik kazaları ile karşılaşılıyordu. Bunları incelediğimizde genellikle hafriyat şartlarına uyulmadığı soncu ile karşılaşıyoruz. Bunun üzerine belediyemiz ve ilgili birimlerimiz bir araya geldik. Ortak bir çaba sarf etmeye karar verdik. Belediyemizin kurduğu araç takip sistemi sayesinde bizim denetimlerimiz de daha etkili olacaktır” dedi.

2017 yılında yaklaşık 110 bin hafriyat kamyonu denetlendiğini vurgulayan Vali Şahin, “Kuralları ihlal edenlere 13 milyon civarında ceza yazıldı. Yaklaşık 600 araç trafikten men edildi. Maalesef ceza miktarları sevindirmiyor. Keşke çok daha düşük olsa. Bizim temennimiz bu. Bütün hafriyat şirketlerine ve hafriyat kamyonu sürücülerine çağrımız ‘lütfen kurallara uyalım, belirlenmiş teknik şartlara uyalım’. Dikkat bekliyoruz. Bütün bunlara rağmen 2018 yılında denetimlerimize arttırarak devam ediyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar mevcut hafriyat kamyonlarından yüzde 75’nin sisteme dahil olduğunun altını çizen Şahin, diğer hafriyat kamyonlarının da 2 Nisan tarihine kadar sisteme dahil olmasını beklediklerini, bu tarihten sonra ise “trafikten men” de dahil olmak üzere ağır cezalar uygulanacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal belediye tarafından hayata geçirilen ATS sistemine ilişkin bilgiler vererek, “ATS dediğimiz araç takip sistemi ile araçlar direk izlenecek. Ancak bunun başlangıcında ilçe belediyesi bu sistemi olmayan araca hafriyat izni vermeyecek. Yine büyükşehir olarak döküm sahalarında bu sisteme dahil olmayan hiçbir araca döküm yeri göstermiyoruz. Sisteme dahil olmayan hiçbir kamyon trafikte hafriyat taşıyamayacak. Bu sistemde aracın ne kadar yük aldığı belirlenebiliyor, güzergahı tespit edilebiliyor. Belediyece verilen güzergah dışına çıkmışsa bu tespit ediliyor ki bu vatandaşı mağdur eden en önemli konu. Ondan önemlisi trafikte hız sınırını geçip geçmediği tespit edilebiliyor. Bu sisteme dahil edilen araçlarda kontrol mekanizması kurulmuş oluyor” şeklinde konuştu.

ATS sistemi ile işlerini düzgün yapan hafriyat kamyonu sürücülerini de koruduklarını anlatan Uysal, “Yaklaşık 10-12 bin hafriyat kamyonu var. Bunların içinde bekli 1-2 bin tanesi kural ihlali yapıyor. Ancak sokaktaki her vatandaş hafriyat kamyonu gördüğünde tedirgin oluyor. Biz aynı zamanda onları da korumuş oluyoruz. Şu ana kadar 8 bin civarında kamyonumuz bu sisteme dahil oldu. ATS sistemi kuruldu. Kurulmayan yaklaşık 2 bin civarında diye tahmin ediyoruz. Hafriyat kamyonu terörü meselesi inşallah halkımız adına da, bu işi düzgün yapan hafriyatlarımız açısından da çözülmüş olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı Mevlüt Uysal ATS sistemi ile ormanlık alana hafriyat dökümünün de önüne geçileceğini vurgulayarak, “En büyük sıkıntımız özellikle baraj havzalarına, ıssız bölgelerde sokaklara, hatta özel mülk olan arazilere döküp kaçma hadiseleri. Bu hafriyat çalışmaları genelde gece yapıldığı için ciddi problemlerimiz vardı. Bu sistem oluşturduktan sonra bunun en önemli ayağı bire bir hafriyatın yüklendiği alandan başlıyor. Kamyona yükledikten sonra sokakta kamyon kovalamak yerine, sistemimiz direk hafriyatın alındığı noktadan başlıyor. 39 ilçemizde inşaat ruhsatı verilirken hafriyat kaldırma ruhsatı da verilecek. Bu ruhsat verilirken ATS sistemine dahil olan bir araca hafriyat verilmiş olacak. Bu konuda jandarma ve emniyetin işi de kolaylaşacak” açıklamalarında bulundu.