Hafızlık Yarışması Bölge Finali Kütahya’da yapıldı
- - Ulu Camiden görüntü - İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın konuşması - Hafızların Kur'an okumaları - Dereceye giren hafızlara hediye takdimiKÜTAHYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği hafızlık yarışmasının bölge finali 10 ilden hafızların katılımıyla Kütahya ’da yapıldı.Tarihi Ulu Cami'de yapılan bölge finali yarışmasına, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Kütahya , Sakarya, Tekirdağ ve Edirne’den erkek hafızlar katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yaptığı konuşmada, hafızlık yarışması gibi çok anlamlı bir programa Kütahya olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl din görevlileri arasında farklı kategorilerde yarışmalar düzenlediğini dile getiren Hazırlar, şöyle konuştu:"Başkanlığımız, hutbe okuma, ezanı güzel okuma, şiir okuma ve Kur’an - ı Kerim'i güzel okuma yarışması gibi yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalardan bir tanesi hafızlık yarışması ki, yarışmaların en anlamlısı ve en bereketlisi diye düşünüyorum. Hafız olmak güzel bir şey. Ama hafız kalmak, o hafızlığı muhafaza etmek hakikaten bir iftihar vesilesi. Yarışmaya iştirak eden bütün hocalarımızı tebrik ediyorum."Hazırlar, yarışmada dereceye giren hafız din görevlisinin farklı bir ilde Türkiye finalinde bölgeyi temsil edeceğini de sözlerine ekledi.Daha sonra yapılan yarışma sonunda, Kocaeli’den hafız din görevlisi Hakan Tuparlak birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.Yarışmaya Sakarya’dan katılan Murat Ekinci ikinci, Muhammet Emin Çalıklı ise üçüncü oldu.Yarışma sonunda dereceye girenler ile yarışmaya katılan hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.