Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hafızlık icazet töreni - KARABÜK Haberi

Hafızlık icazet töreni - KARABÜK Haberi

- Hafızlık icazet töreninden görüntü - Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin'in konuşması Karabük 'te hafızlık icazet töreni - Eğitimini tamamlayan 27 hafız için icazet merasimi düzenlendi - DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin: - "Hanım kardeşlerimiz Kur'an - ı Kerim'i öğrenme konusunda erkekleri geçmiş durumda. Kur'an kurslarındaki bayan sayısı erkeklerden daha çok. Onları özellikle tebrik ediyorum"KARABÜK (AA) - Karabük 'te hafızlık eğitimini tamamlayan 27 hafızın icazet merasimi gerçekleştirildi.
Safranbolu Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda, 5000 Evler Merkez Kur'an Kursu ve Safranbolu Meşeliboğaz Muharrem Yalın Kur'an Kursunda eğitimini tamamlayan 27 hafız, Kur'an - ı Kerim okudu.Şahin, törende yaptığı konuşmada, Karabük 'ün tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Karabük 'te 20 yıl aradan sonra hafızlık icazet merasimi düzenlendiğini belirten Şahin, "İnşallah bundan sonra bu merasim daim olur. Müftülerimiz ve hocalarımızın gayretiyle uzun yıllar sonra büyük bir çaba neticesinde yapılan bu güzel camide çabaların meyvesini topluyoruz. Rabbim ticaretinde kar edenlerden eylesin. Safranı bol olan bu beldenin bundan sonra hafızı da bol olsun. 20 yıldır bu icazetin yapılmayışı eshef verici." dedi.
Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığının herkese Kur'an - ı Kerim'i okuma hizmeti verdiğini kaydederek, "Kur'an kurslarında Kur'an okuma imkanlarını Allah bize bahşetti. Kur'an - ı Kerim'i okuyabilmek için biraz zaman ayırın ve hepiniz Kur'an - ı Kerim'i mutlaka öğrenin. Hanım kardeşlerimiz Kur'an - ı Kerim'i öğrenme konusunda erkekleri geçmiş durumda. Kur'an kurslarındaki bayan sayısı erkeklerden daha çok. Onları özellikle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye genelindeki bütün camilerde Yaz Kur'an Kurslarının açıldığını hatırlatan Şahin, anne babalardan çocuklarını bu kurslara göndermelerini istedi.Program, Çengelköy Yıldırım Beyazıt Cami İmam Hatibi Mustafa Demirkan'ın ettiği duanın ardından hafızlara hediye verilmesiyle tamamlandı.

Belden Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı