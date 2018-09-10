Hafızlık Erkekler Türkiye finalinde kazanan Erzurum oldu İzle

-Hafızlardan detaylar

-Genel detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hafızlık Erkekler Türkiye finali Erzurum’da yapıldı. Yarışmanın birincisi Erzurum’dan hafız Celalettin Sert oldu. Erzurum Lalapaşa Camiinde düzenlenen Türkiye finali yarışmasına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmaya Karaman, İstanbul, Afyonkarahisar, Kütahya, Trabzon, Şanlıurfa, Nevşehir, Ardahan, Muş ve Bolu Bölgelerinde birinci olan hafızlar katıldı.

Yarışmanın jüriliğini ise DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri Hafız Yaşar Çuhadar ile Hafız Ramazan Aran, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hafız Davut Kaya ve Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Hafız Osman Eğin yaptı. Yarışmada birincisi Erzurum Bölgesinden Hafız Celalettin Sert, ikincisi Şanlıurfa Bölgesinden Muhammed Hayri Aslan olurken üçüncü ise Nevşehir Bölgesinden Ekrem Uçar oldu. Yarışmada derece alan hafızlara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çeşitli ödüller verildi.

Erzurum’un hafızlar diyarı olduğunu ve bu yarışmanın finaline bu sebepten ev sahipliği yaptığını ifade eden Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, “2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 15. Erkek Din Görevlileri Hafızlık final yarışması hafızlar diyarı Kilidi Mülki İslam şehri Erzurum’da yapmaya başladık. Erzurum hafızlar diyarı. Geçtiğimiz günlerde sadece bir ilçemizde erkeği ile kadını ile 270 hafızımızın icazet merasimi yapıldı. Böyle olunca diyanet işleri başkanlığımızda hafızların bol bol yetiştiği Erzurum’a gelerek bu final yarışmasının Erzurum’da yapılmasına karar verdiler ve biz bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



