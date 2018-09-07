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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Hafik'te trafik kazası: 3 yaralı - SİVAS

Hafik'te trafik kazası: 3 yaralı - SİVAS

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiHafik'te trafik kazası: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Hafik ilçesinde otomobille meşrubat yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Taşvanlı köyünden Hafik ilçesine giden Ali Kulak yönetimindeki 58 BC 362 plakalı otomobil, Tavşanlı köyü yol ayrımında Savaş Koç yönetimindeki 58 AE 640 plakalı kamyonetle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle meşrubat yüklü kamyonet şarampole devrildi.Kazada sürücü Koç ile kamyonette bulunan Tayfun Polat ve Fuat Doymuş yaralandı.Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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